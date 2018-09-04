بريطانيا: استخدام الأسد للكيماوي على إدلب لن يبقى دون رد

في تصريح أدلى به للحدث من باريس، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط "أليستر بيرت" إن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية خلال الهجوم الذي يُحضّر له في إدلب لن يبقى دون ردّ.



وقال "المملكة المتحدة كانت، كما شركائِها، واضحة جداً عندما قالت إنه ستكون هناك عواقب لأي استخدام للأسلحة الكيماوية من جانب النظام السوري، يجب أن تكون هناك نهاية سلمية للوضع في إدلب، عملية إعادة الإعمار والمصالحة يجب بناؤهما على أساس حلّ سياسي عادل .

هذا وحذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، من وقوع كارثة إنسانية في حال تنفيذ عملية عسكرية محتملة في إدلب.



وأكد ماس أنه سيثير قضية إدلب خلال زيارته لتركيا الأسبوع المقبل، مشددا أن بلاده ستبذل كل جهد ممكن لمنع وقوع كارثة إنسانية، وأضاف إن وحشية نظام الأسد تهدد نحو ثلاثة ملايين شخص في المحافظة.





