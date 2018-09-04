غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية إيرانية في سوريا

استهدفت صواريخ إسرائيلية مساء الثلاثاء مواقع عسكرية إيرانية في محافظتي حماة وطرطوس المحاذيتين في سوريا، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأضاف المرصد أن انفجارات سمعت في المنطقة الواقعة بين مصياف ووادي العيون قرب مدينة حماة.

وأفادت وكالة سانا التابعة للنظام السوري بأن الدفاعات الجوية لنظام الأسد تصدت لعدة صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية على منطقة وادي العيون بريف حماة.

وقالت سانا إن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجوم إسرائيلي بطائرات تسللت على علو منخفض من غرب بيروت واتجهت شمالا مستهدفة بعض المواقع العسكرية بمحافظتي طرطوس وحماة وقد تم التعامل مع الصواريخ "وإسقاط بعضها وإرغام الطائرات المهاجمة على الفرار".

وأضافت وكالة النظام السوري أن "وسائل الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 5 صواريخ أطلقتها القوات الإسرائيلية في أجواء ريف حماة".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق إسرائيلي رسمي على الحادث.

والسبت الماضي، ضربت صواريخ إسرائيلية مطار المزة العسكري بالعاصمة دمشق.

وذكر المرصد السوري أن انفجارات السبت نجمت عن ضربات جوية إسرائيلية وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وأشارت وسائل إعلام موالية للنظام بأن الانفجارات جاءت نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت مخازن الذخيرة في مطار المزة، وموقع عسكري إيراني في ريف دمشق.