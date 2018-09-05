إدلب على طاولة مجلس الأمن الجمعة.. وأميركا تحذر الأسد

أعلنت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة، الثلاثاء أن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الجمعة اجتماعا بشأن الوضع في محافظة إدلب السورية محذرة الحكومة السورية من استخدام أسلحة كيماوية قبل هجوم عسكري متوقع على نطاق واسع هناك.



وقالت هيلي في مؤتمر صحفي "هذا موقف مأساوي وإذا أرادوا مواصلة الطريق للسيطرة على سوريا فيمكنهم أن يفعلوا ذلك" في إشارة إلى ملف إدلب، وموقف النظام السوري وحليفتيه روسيا وإيران.

وأضافت "لكنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك بالأسلحة الكيماوية. لا يمكنهم أن يفعلوا ذلك بمهاجمة شعبهم ولن يتم خداعنا".

يذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وثقت استخدام أسلحة محظورة بشكل ممنهج في الحرب الأهلية السورية من بينها غاز الأعصاب سارين وغاز خردل الكبريت. ولكن المنظمة لم تلق باللوم على طرف واحد في الهجمات.

تحذير النظام السوري

وقالت هيلي" إذا استُخدمت أسلحة كيماوية فإننا نعرف على وجه الدقة من الذي سيستخدمها"، في تهديد واضح للنظام السوري.

يأتي هذا في حين حذرت الولايات المتحدة في وقت سابق الثلاثاء، النظام السوري من أنها سترد "بسرعة وبالطريقة المناسبة" إذا استخدم السلاح الكيمياوي ضد الشعب السوري. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحافيين "لنكن واضحين، يبقى موقفنا حازماً أنه إذا اختار رئيس النظام بشار الأسد مجدداً استخدام السلاح الكيمياوي، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بسرعة وبالطريقة المناسبة".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حذر رئيس النظام السوري بشار #الأسد وحليفتيه إيران وروسيا، الاثنين، من شنّ "هجوم متهور" على محافظة #إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، قائلاً: "إن مئات الآلاف ربما يُقتلون".



