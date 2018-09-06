فرنسا: مستعدون لضرب أهداف بسوريا إذا اُستخدم الكيمياوي

قال قائد الجيش الفرنسي، الخميس، إن قواته مستعدة لضرب أهداف في سوريا إذا استخدمت أسلحة كيمياوية في هجوم إدلب.

وفي كلمة أمام مجموعة صغيرة من الصحافيين، قال قائد القوات المسلحة، فرانسوا لوكوانتر، إنه يتوقع القضاء على فلول تنظيم "داعش" بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

يأتي ذلك ذكر مصدر عسكري فرنسي أن هناك مؤشرات على أن روسيا تريد الانتهاء من هجوم إدلب بنهاية العام.

وحذرت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أن هجوماً واسع النطاق على المحافظة سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء النزاع السوري في العام 2011 والذي خلف 350 ألف قتيل.



كما عبرت الأمم المتحدة عن خشيتها من نزوح نحو 800 ألف شخص، فيما دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستيفان دي مستورا إلى تجنب "حمام دم"، مشيراً إلى تقارير إعلامية تفيد بأن سوريا حددت 10 سبتمبر/أيلول مهلة للتوصل إلى حل قبل شن هجوم شامل على المحافظة.



