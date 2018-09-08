فرنسا: هجوم إدلب قد يتسبب بتسلل المتطرفين نحو أوروبا

دعا السفير الفرنسي الدائم في الأمم المتحدة، فرانسوا دولاتير، الأطراف الضامنة لأستانا، خاصة روسيا وإيران، لتحمل مسؤولياتهم، بهدف منع وقوع مأساة في إدلب.. دولاتير قال إن الهجوم على إدلب قد يتسبب في تسلل المتطرفين نحو أوروبا.



وقال "هذا الهجوم يشكل تهديدا للأمن الإقليمي، في حال انتشر المقاتلون المتطرفون الموجودون هناك.. المضي في عملية عسكرية هناك يعني أن آثارها ستصل إلى أوروبا بل وأبعد منها.. وفي مواجهة خطورة هذا الوضع، أدعو الأطراف الضامنة في أستانا، المجتمعين في إيران، بما لديهممن نفوذ، وأخص روسيا وإيران.. أدعوهم لتحمل مسؤولياتهم".

