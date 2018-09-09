أنقرة: الهجوم على إدلب يقوض مساري جنيف وأستانا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو على مواصلة بلاده مساعيها من أجل عدم سقوط آلاف الضحايا والحيلولة دون حدوث موجات نزوح جديدة في إدلب.



وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن الهجوم على إدلب سيقوض مساري جنيف وأستانا ولن يجلب سوى القتل والدمار



وبيّن أن الصراعات السياسية والعسكرية المستمرة سوف تفاقم الأزمة الراهنة أكثر إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي راسخ ومستدام.



