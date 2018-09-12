الائتلاف السوري يدعو إلى ضرورة تجنب الحل العسكري بإدلب

أكد الائتلاف الوطني السوري ضرورة تجنب الحل العسكري في إدلب، وتغليب الحل السياسي، وذلك خلال اجتماع مع ممثلي مجموعة دول أصدقاء سوريا.



المعارضة أشارت إلى بدء حركة النزوح من إدلب إثر غارات للنظام وروسيا استهدفت المشافي والمدارس وبعض المرافق الحيوية.

وقال هادي البحرة - عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني "حتى هذه اللحظة هناك أكثر من 30 ألف مواطن نزحوا من إدلب نحو مناطق مجاورة.. نحن أمام منطقة سكانية تضم أكثر من مليون وستمائة ألف نازح قدموا من مناطق خارج الشمال السوري".

الائتلاف قدم رؤية للحل في إدلب تنطلق من تجنيب المنطقة العنف، وتفكيك التنظيمات المتطرفة، وتعزيز الحراك المدني الثوري في المدينة وريفها.

وحذر الائتلاف خلال الاجتماع من أن عملية عسكرية في إدلب ستؤدي لانهيار العملية السياسية برمتها.

من جانبه قال عبد المجيد بركات - عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني "اجتياح إدلب سيؤدي إلى كارثة انسانية، وضعف الثقة بالمجتمع الدولي، وانهيار العملية السياسية بالكامل، اجتياح إدلب سيؤدي إلى اتساع رقعة الارهاب، كون القوى التي ستجتاح إدلب هي قوى موصوفة أصلاً بالارهاب".

رؤية الائتلاف للحل في إدلب تدعم الرؤية التركية في بعض توجهاتها، لاسيما إشكالية وجود تنظيمات متطرفة في الشمال السوري، والتعاطي معها بسيناريوهات مشابهة لما حدث في عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون.