تركيا تطلب من النظام عبر الروس تأجيل عملية إدلب

نقلت وكالة سبوتنيك نقلا عن مصادر مطلعة في سوريا قولهم إن تركيا طلبت من النظام عبر الروس تأجيل عمليته العسكرية في إدلب وإعطاء أنقرة مهلة إضافية لعدة أيام لتتمكن من فصل المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين من النصرة وداعش.



وأضاف المصدر ذاته أن الأتراك أوضحوا أن التعزيزات العسكرية التركية التي أرسلوها في الأيام الماضية إلى مناطق في إدلب ستستخدم ضد النصرة في حال رفضت الانفصال والخروج من مناطق المعارضة السورية المعتدلة.



وفي حال وافقت القيادة السورية والروس على هذه المهلة ستكون الفرصة أمام الأتراك للوفاء بالتزاماتهم في أستانا.



ورجحت الوكالة أن يعطى الجانب التركي سؤاله من الوقت في حال أظهر نجاحا في تنفيذ هذه المهمة.