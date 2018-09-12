غوتيريس يحثّ روسيا وإيران وتركيا على حماية سكان إدلب

حذّر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس الثلاثاء النظام السوري وداعميه من شنّ هجوم شامل على #إدلب، مشدّداً على أن المحافظة الواقعة في شمال غرب سوريا "يجب أن لا تتحوّل إلى حمّام دم".



وقال غوتيريس للصحافيين في مقرّ الأمم المتّحدة إنه "من الضروري تماما" تفادي نشوب معركة شاملة، مؤكداً أن شنّ هجوم شامل على إدلب "سيطلق العنان لكابوس إنساني لم يسبق له مثيل في الصراع السوري الدموي".



وحث غوتيريس روسيا وإيران وتركيا على "ألا تألو جهدا من أجل التوصل لحلول لحماية المدنيين" في إدلب.

وخاطب غوتيريش الدول الثلاث قائلاً: "حافظوا على الخدمات الأساسية كالمستشفيات. واحرصوا على احترام القانون الدولي الإنساني".

وشدّد غوتيريش على ضرورة تعاون روسيا وإيران وتركيا "أكثر من أي وقت مضى لإيجاد وسيلة لعزل الجماعات الإرهابية وتفادي أن يدفع المدنيون ثمن الحلّ في إدلب".

وقال غوتيريس: "أعتقد أن الوضع الحالي في إدلب لا يمكن تحمله كما لا يمكن التغاضي عن وجود جماعات إرهابية. ولكن محاربة الإرهاب لا تعفي الأطراف المتحاربة من التزاماتها الأساسية بموجب القانون الدولي".