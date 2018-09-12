واشنطن: لن نسمح لإيران بخطف مستقبل السوريين

قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أمس، إن بلادها لن تسمح لإيران من خلال عملية آستانة بخطف مستقبل الشعب السوري.



واوضحت هيلي ان الولايات المتحدة تعارض بشدة أي تصعيد للعنف في إدلب بصرف النظر عن الاسلحة المستخدمة.



واكدت أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لن يتجاهلا الدور الإيراني في الهجمات القاتلة للنظام السوري على المدنيين.



وكررت تحذيرها لنظام الأسد بأن واشنطن سترد على اي استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

