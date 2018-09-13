توقعات أممية بنزوح 900 ألف مدني من إدلب

أنظار العالم تتجه صوب إدلب التي تقرع طبول الحرب على أبوابها، وبات مصير نحو 4 ملايين شخص مرتبط بما ستؤول إليه التفاهمات التي تعقد داخل الغرف المغلقة.

فبين تهديد ووعيد النظام السوري ومن خلفه روسيا بإطلاق معركة عسكرية ظاهرها محاربة النصرة وباطنها فرض سيطرة كاملة وإحياء مشاهد الموت والتشريد لمن يعارض النظام.

في المقابل يقف المدنيون عاجزون عن مواجهة ترسانة الأسلحة التي لا ترحم ووسائلهم ليست أكثر من أكواب ورقية وفحم وقطن عله يقيهم استنشاق آخر نفس يقضي على حياتهم.

وأعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن أعمال العنف في شمال غربي سوريا دفعت أكثر من 38 ألفاً و500 شخص إلى النزوح في أيلول/سبتمبر، بسبب "العمليات القتالية" في محافظة #إدلب التي تتعرض لقصف النظام وحليفته روسيا.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة "بين 1 و12 أيلول/سبتمبر، أفادت المعلومات المتوافرة أن ازدياد العمليات القتالية في شكل كبير والمخاوف من تصعيد جديد أدت إلى نزوح أكثر من 38 ألفاً و500 شخص".

وكشف المبعوث الأممي للدعم في ليبيا، غسان سلامة، خلال مؤتمر صحافي، عقده بطرابلس مساء الأربعاء، عن توقيع جميع الأطراف...

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إحداثيات مستشفيات ومدارس



إلى ذلك، قال منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالأزمة السورية إن المنظمة أرسلت إحداثيات نحو 235 موقعا يخضع للحماية في محافظة إدلب، من بينها مدارس ومستشفيات، لروسيا وتركيا والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وسط مخاوف من هجوم عسكري كبير.



ونقل بانوس مومسيس عن مسؤول روسي قوله لقوة مهام إنسانية في جنيف "يجري حاليا بذل كل جهد من أجل التوصل لحل سلمي للمشكلة".



وأضاف أن الأمم المتحدة تعمل على مدار الساعة لتأمين مساعدات لنحو 900 ألف شخص قد يفرون من منطقة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة والتي يقطنها 2.9 مليون نسمة.



وتابع "لا أقول بأي حال من الأحوال إننا مستعدون. المهم هو أننا نبذل قصارى جهدنا لضمان مستوى ما من الاستعداد".

حشود عسكرية



وكانت وكالة "رويترز" نقلت في وقت سابق عن مصادر في المعارضة السورية أن تركيا تكثف عمليات إمداد المسلحين في إدلب لتمكينهم من التصدي لهجوم متوقع لجيش النظام السوري.



وذكر "قائد كبير في الجيش السوري الحر مطلع على المحادثات في الأيام القليلة الماضية مع كبار المسؤولين الأتراك" حسب الوكالة، أن الأتراك قدموا تعهدات "بدعم عسكري كامل لمعركة طويلة الأمد كي لا يستطيع النظام أن يصل إلى ما يريد".