أردوغان وبوتين يجتمعان بينما تسعى تركيا لحل أزمة إدلب

قال وزير الخارجية التركي إن بلاده ما زالت تعمل من أجل التوصل إلى حل سلمي لمحافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا، مضيفا أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري محادثات مع فلاديمير بوتين في روسيا يوم الاثنين.



ذكرت وسائل الإعلام التركية أن الزعيمين سيجتمعان في مدينة سوتشي الروسية.



خلال حديثه في زيارة إلى باكستان يوم الجمعة، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو: "سنواصل جهودنا مع إيران ومع روسيا ... سنواصل جهودنا على المنصات الدولية أيضًا". بثت تعليقاته على الهواء مباشرة على التلفزيون التركي.



في اجتماع عقد في طهران الأسبوع الماضي، أيد زعيما روسيا وإيران العمليات العسكرية في إدلب على الرغم من مناشدات أردوغان بوقف إطلاق النار.



تخشى تركيا من حدوث أزمة إنسانية في إدلب التي تمتد على حدود تركيا وهي موطن لأكثر من ثلاثة ملايين شخص.

