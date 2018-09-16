إسرائيل تدمر طائرة وأسلحة إيرانية قرب مطار دمشق

ذكرت "القناة الإسرائيلية الثانية"، الأحد، أن إسرائيل دمرت الليلة الماضية طائرة نقل إيرانية من طراز بوينغ، بعد ساعات من هبوطها في مطار دمشق الدولي.



وأشارت القناة أيضاً إلى أن الغارة الإسرائيلية استهدفت مخازن سلاح في حظائر طائرات بالمطار (ورشات ومخازن مخصصة للصيانة)، تم تمويهها بوضع شعارات الأمم المتحدة وشركات عالمية على سطحها، كما أظهرت صور أقمار صناعية نشرتها القناة.

ونسبت القناة هذه الأنباء لتقارير لم تحدد مصدرها، فيما ذكرت أن الجيش الإسرائيلي رفض الرد على استفساراتها حول الغارة، قائلاً إنه لا يعلق على تقارير كهذه.



وحسب القناة الإسرائيلية، فقد كان يفترض أن يتم تسليم السلاح الذي نقلته الطائرة الإيرانية إلى دمشق إما للنظام السوري أو لميليشيات موالية لطهران تقاتل إلى جانبه في سوريا.



وكانت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) قالت إن إسرائيل قصفت مطار دمشق الدولي، مساء السبت.



ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تكشف عن هويته قوله "دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان صاروخي إسرائيلي على مطار دمشق الدولي وأسقطت عدداً من الصواريخ"، دون مزيد من التفاصيل.



واعترفت إسرائيل مؤخرا باستهداف مواقع عسكرية في سوريا، وقال مصدر عسكري في الجيش الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين، إن قواته نفذت 200 غارة على أهداف إيرانية في سوريا خلال العام الماضي.



وأوضح أنه تم إسقاط ما يقرب من 800 قنبلة وصاروخ، معظمها من طائرات مقاتلة على أهداف في سوريا.



وتسعى إسرائيل إلى القضاء على إمكانية تعزيز إيران تواجدها العسكري في سوريا، خاصة قرب الحدود في الجولان المحتل.