سوريا.. التحالف يكثف عملياته على آخر جيوب داعش شرق الفرات

استأنفت قوات التحالف الدولي قصفها المدفعي على الجيب الأخير لتنظيم داعش شرق الفراتوبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان فقد استهدفت هذه المواقع بنحو سبعين قذيفة أطلقتها مدفعية القوات الفرنسية المشاركة في عملية الهجوم



ما تسبب بحسب المرصد بأضرار مادية فيما لم ترد أي معلومات عن خسائر بشرية ..

ويأتي هذا الهجوم بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات التحالف الدولي في سماء المنطقة بالاضافة الى ووصول تعزيزات عسكرية الى المنطقة محملة بعناصر من قوات سوريا الديمقراطية ...

كما تترافق عمليات القصف مع اشتباكات مستمرة بين عناصر سوريا الديمقراطية و التحالف من جانب ومقاتلي داعش من جانب أخر.



