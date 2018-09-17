أردوغان: سنواصل تعزيز نقاط مراقبتنا في إدلب

أرجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سبب تعزيز نقاط المراقبة التركية في إدلب الى رغبة تركيا في الا يكون لديها نقاط ضعف وسعيها الحثيث للمحافظة على حياة الناس الابرياء..



واضاف اردوغان انه لو لم تقم تركيا بتعزيز نقاط مراقبتها الاثنتي عشرة لقام آخرون بأخذ زمام المبادرة مؤكدا مواصلة تعزيز هذه النقاط فيما بدا انه رسالة موجهة إلى روسيا وإيران بعدم تنازل أنقرة عن إدلب.

وبدات تركيا إرسال تعزيزات عسكرية يوميًا الى ادلب بعد قمة طهران وفشل التوصل إلى هدنة في المنطقة. التعزيزات شملت عتاد واليات ودبابات ومخافر جاهزة مسبقة الصنع بالإضافة إلى القوات الخاصة التركية ..وتأتي تصريحات أردوغان قبل ساعات من لقائه نظيره الروسي في سوتشي لبحث ملف إدلب.

