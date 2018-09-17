النظام السوري لمجلس الأمن: اختطاف مدنيين لتمثيل مسرحية كيماوية

حصلت "الحدث" على رسالة بعثها النظام السوري إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومؤرخة بـ 13 سبتمبر تدعي اختطاف سوريين بقصد استخدامهم في تنفيذ مسرحية حول استهداف أو هجوم كيميائي مفبرك على حد قول الرسالة السورية.



وهذه الرسالة سّلمها سفير النظام لدى الامم المتحدة بشار الجعفري إلى غوتيريس وإلى رئيسة مجلس الامن وأعضائه. وفي الرسالة أنّ ما تم تسميته بالمسرحية حول هجوم كيميائي هو لاعطاء مبرر للدول الغربية الثلاث بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة بشن هجوم ضد قوات النظام.

وتورد الرسالة أسماء 17 شخصا، تصفهم بأنهم مواطنين سوريين مختطفين، من قبل المجموعات الإرهابية في محافظتي إدلب وريف حلب ومرة أخرى على حد قول الرسالة.

