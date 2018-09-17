بوتين وأردوغان يحددان مصير إدلب في سوتشي

يعقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيرُه التركي رجب طيب أردوغان لقاء قمة بمدينة سوتشي الروسية، للتباحث بشأن مستقبل محافظة إدلب آخر معقل للمعارضة السورية يتزامن ذلك مع تصعيد أنقرة للهجتها باعتبار اي هجوم على ادلب هجوما عليها.



حيث أكد مستشار الرئيس التركي للعلاقات الخارجية ياسين أقطاي بأن تركيا لن تقف كمتفرجة لتكرار مجزرة حلب في إدلب موجها اتهامات لروسيا بمحاولة تصفية المعارضة السورية في إدلب تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.



كما وصف أقطاي ما يجري في سورية بالتطهير العرقي والعنصري.



وكان الكرملين أفاد بان الرئيسين سيناقشان خلال القمة التعاون الثنائي ومشاكل التسوية السورية.



فيما أوضحت الرئاسة التركية أن اجتماعاً بين وفدي البلدين بمشاركة وزراء ومسؤولين معنيين من الجانبين سيُعقد على هامش القمة التي ستناقش قضايا إقليمية ودولية إلى جانب قضايا متعلقة بمجالات السياسة والاقتصاد والطاقة والعلاقات الثنائية..

هذا ويعقدُ الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيرُه التركي رجب طيب أردوغان، لقاءَ قمةٍ بمدينة "سوتشي" الروسية، للتباحثِ بشأن ِمستقبلِ محافظة ِ "إدلب" شمال غربي سوريا، والتي تعدُ آخرَ معقلٍ للمعارضة السورية.

وقالت وكالة ُالأناضول إن لقاءَ أردوغان يأتي في إطارِ الجهودِ المكثفة الرامية لحل ِالأزمة السورية.



وبحسب الوكالة، سيكون لقاء أردوغان وبوتين في سوتشي، اللقاء الثنائي الرابع بين الرئيسين منذ مطلع العام الجاري.