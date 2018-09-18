اتفاق تركي روسي حول إدلب.. وتركيا توضح "المعارضة باقية"

بعد أن أعلنت روسيا وتركيا الاثنين عن التوصل لاتفاق حول إدلب، إثر قمة عقدت في سوتشي وجمعت كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، أوضحت أنقرة الثلاثاء أن المعارضة السورية ستبقى في المحافظة السورية.



وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية إن المعارضة السورية في جيب إدلب الواقع تحت سيطرتها ستبقى في نفس المناطق الموجودة بها الآن في إطار الاتفاق الذي وقعته تركيا وروسيا.



وقال كالين على تويتر إن روسيا وتركيا ستنفذان دوريات مشتركة في المنطقة وإن روسيا ستتخذ إجراءات للحيلولة دون وقع هجوم على إدلب.



يذكر أن اتفاق إدلب، كان نص على إنشاء منطقة جديدة منزوعة السلاح في منطقة إدلب ينسحب منها من أسمتهم روسيا "المتشددون المسلحون" بمنتصف الشهر المقبل.

المعارضة ترحب

في المقابل، رحبت المعارضة السورية بالاتفاق. وقال مصطفى السراج المسؤول البارز في الجيش السوري الحر في تصريحات لرويترز إن اتفاق إدلب يحافظ على أرواح المدنيين ويجنبهم الاستهداف المباشر من قبل النظام. وأضاف أن الاتفاق يدفن أحلام الأسد في فرض سيطرته الكاملة على سوريا.



من جهته، قال يحيى العريضي المتحدث باسم لجنة المفاوضات السورية المعارضة لرويترز الثلاثاء إن الاتفاق جعل هجوم النظام في المنطقة "مستبعدا". وأضاف إن شن هجوم أصبح "عمليا مستبعدا" على الأقل لفترة من الوقت ليست بالصغيرة، معبرا عن أمله في أن يدوم هذا الأمر.

وتابع أن الاتفاق الذي تم الإعلان عنه الاثنين أنقذ أرواح ملايين السوريين وأنه مؤشر على ضرورة فتح "مسار السلام" الآن.

إيران تشيد والنظام يرحب

إلى ذلك، رحبت إيران بالاتفاق، وأشاد وزير خارجيتها محمد جواد ظريف الثلاثاء بنتائج الاجتماع الروسي التركي في سوتشي بهدف تجنيب محافظة إدلب في شمال غرب سوريا معركة كبيرة، واصفا إياها ب"الدبلوماسية المسؤولة".



كما رحب النظام السوري الثلاثاء بالاتفاق. ونقل تلفزيون النظام عن مسؤول في خارجية النظام قوله "هذا الاتفاق كان حصيلة مشاورات مكثفة بين الحكومة والاتحاد الروسي وبتنسيق كامل بين البلدين".



