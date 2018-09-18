بوتين: قررنا إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب

أسفرت قمة سوتشي امس بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان عن تسوية سلمية لملف إدلب، تضمن إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح في المحافظة للفصل بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة على أن تقوم قوات تركية وروسية بعمل دوريات في المنطقة لضمان احترامها.



واعلنت وزارة الدفاع الروسية بانه لن تكون هناك عملية عسكرية في إدلب في اعقاب الاتفاق بين اردوغان وبوتين.

من جهته قال بوتين إنه اتفق مع أردوغان على سحب جميع الأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح وعلى انسحاب مقاتلي المعارضة "ذي التوجهات المتطرفة" بما في ذلك جبهة النصرة من تلك المنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة منزوعة السلاح ستدخل حيز التنفيذ بحلول الخامس عشر من أكتوبر.