روسيا تحذر إسرائيل.. "تتحملون مسؤولية سقوط الطائرة"

حذر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في اتصال هاتفي الثلاثاء، من أن موسكو قد تبحث في تدابير ردا على سقوط طائرة لها فوق سوريا، في حادث يتحمل مسؤوليته "الكاملة" سلاح الجو الاسرائيلي، بحسب قوله.

ونقل بيان لوزارة الدفاع عن شويغو قوله خلال اتصال مع ليبرمان، "المسؤولية الكاملة في إسقاط الطائرة الروسية وموت طاقمها تقع على الجانب الإسرائيلي"، مضيفا أن روسيا "تحتفظ بحقها في الرد في المستقبل بتدابير مضادة".

وكان الجيش الروسي أعلن في وقت سابق الثلاثاء أن طائرة استطلاع روسية أسقطت فوق البحر المتوسط في ساعة مبكرة من الصباح، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا كانوا على متنها.

وأضاف أن الطائرة تعرضت لإطلاق نار خلال مهاجمة أربع مقاتلات إسرائيلية لأهداف في شمال غرب سوريا.

وذكر التلفزيون الروسي نقلاً عن وزير الدفاع أنه لم يتم إخطار روسيا بالعملية الإسرائيلية في المنطقة رغم أنه من الواجب منع مثل هذه الحوادث عبر الخط الساخن بين البلدين. وأضاف أن روسيا "تحتفظ بحقها في الرد" على تصرفات إسرائيل.

