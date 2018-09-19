بوتين: الطائرات الإسرائيلية لم تسقط طائرتنا في سوريا

قال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ عملياته في انتهاك لسيادة سوريا.

وقال بوتين إن بطاريات سورية مضادة للطائرات أسقطت طائرة عسكرية روسية قرب الساحل السوري، بسبب عدم الالتزام بالاتفاقات الروسية الإٍسرائيلية بشأن منع الحوادث الخطرة.

وأضاف الكرملين أن بوتين طلب من الجانب الإسرائيلي تلافي مثل هذه الأوضاع في المستقبل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال الثلاثاء، إن "سلسلة ظروف عرضية مأساوية" كانت وراء إسقاط الطائرة الحربية الروسية وعلى متنها 15 شخصا في سوريا.

وقال بوتين أمام صحافيين "يبدو أن الأمر مرده على الأرجح إلى سلسلة ظروف عرضية مأساوية"، مستبعداً أي مقارنة مع إسقاط مقاتلة روسية من قبل الجيش التركي على الحدود السورية في 2015.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن النظام السوري أسقط الطائرة الروسية. وأضافت الوزارة أن الطيران العسكري الإسرائيلي تعمد خلق وضع "خطير" في اللاذقية، حيث اختفت الطائرة العسكرية.