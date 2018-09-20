الأمم المتحدة:تركيا وروسيا متفائلتان بحل عقد اتفاق إدلب

أبلغت #روسيا و #تركيا اجتماعاً أسبوعياً لقوة العمل الإنسانية بسوريا التابعة للأمم المتحدة في #جنيف، اليوم الخميس، أنهما لا تزالان تعملان على تفاصيل خطتهما لتلافي هجوم كبير في محافظة #إدلب السورية لكن يحدوهما التفاؤل.

وقال مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان إيجلاند للصحفيين "دعونا روسيا وتركيا لتفسرا لنا فحوى الاتفاق والرسالة الأساسية التي وصلتنا، نحن متفائلون للغاية بقدرتنا على تحقيق الأمر لتفادي سفك الدماء والحرب الكبرى".

وأضاف "نأمل أن تتجنب مناطق كثيرة الحرب لكن قد يندلع مزيد من القتال بين جماعات المعارضة المسلحة".