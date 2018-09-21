خلاف إيراني روسي حول مشاريع إعادة الإعمار في سوريا

نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" معلومات تكشف أبعادا جديدة لحرب التنافس بين موسكو وطهران على حصص ما بعد الحرب السورية.

ففي دمشق يشتد التنافس بين حليفي الأسد على المنطقتين 101 و 102.

وكشفت المصادر أن إيران سارعت للدخول بقوة للاستثمار في المنطقة 101 وانفردت أيضا بمدينة داريا عبر اتفاق مع قطر لإخراج النصرة من المدينة، لتدخل داريا دائرة النفوذ الإيراني، لا سيما وأن المدينة لا تبعد سوى 5 كيلومترات عن السفارة الإيرانية ومئات الأمتار عن مطار المزة العسكري



هذا الاندفاع الإيراني أزعج روسيا، وبدأت موسكو تعمل على تقويض الخطة الإيرانية عبر تعطيل مساعي طهران لإخراج فصائل المعارضة من أحياء المنطقة 102



وفي ظل ماسمي بالمصالحات و التسويات حسمت موسكو ملفات مدينة الحجر الأسود ومخيم اليرموك وحي التضامن جنوب العاصمة.

أمر أزعج طهران وأحبط حُلمَها بتشكيل ضاحية جنوبية شبيهة بضاحية بيروت الجنوبية التي يسيطر عليها حزب الله.

حرب إعادة الإعمار في سوريا ليست الأولى بين البلدين فالتنافس يشمل ايضا أراضي الشمال لا سيما تلك الغنية بالفوسفات.

هذا التنافس ظهر جليا من خلال معارك البادية السورية من دير الزور إلى ريف حمص الشرقي, حيث استماتت الميليشيات الإيرانية لاسترجاعها من داعش، في حين أرسلت موسكو قوات النمر, لتطرد اليميلشيات الإيرانية شمالاً, وبذلك تعود سيطرة موسكو على حقول الفوسفات التي لطالما كانت من نصيب روسيا منذ عهد الأسد الأب.