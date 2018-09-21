دبلوماسي غربي: موسكو تريد تنفيذ "عمليات جراحية" في إدلب

بعد تأكيد روسي سابق أن اتفاق إدلب يسمح للقوات الروسية باستخدام القوة للقضاء على تنظيمات إرهابية ما لم يُنفذ سلميا وفق تعهد تركي..



قال دبلوماسي غربي إن الجيش الروسي يريد شن ضربات جراحية للقضاء على نحو ألفي متطرف أجنبي وسط التحديات التي تواجه تنفيذ اتفاق سوتشي.



في الأثناء تحمل الهيئة العليا للمفاوضات ستة ملفات إلى نيويورك لمناقشتها مع مسؤولين أميركيين وأوروبيين تتعلق بإدلب واللاجئين والمهجرين وانتهاكات وخروقات النظام وجرائم الحرب والمسار السياسي وفق تغريدة لنصر الحريري.