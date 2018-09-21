لافروف: أكبر تهديد لسيادة سوريا يأتي من شرق الفرات

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي #لافروف، الجمعة أن روسيا وتركيا اتفقتا على حدود منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب، وأنه يتعين على مقاتلي جبهة #النصرة الرحيل عن تلك المنطقة بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول.



وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقد في ساراييفو مع نظيره، وزير خارجية البوسنة والهرسك، إيغور تسرناداك: "إن الاتفاق الروسي التركي بشأن إدلب يهدف بالدرجة الأولى إلى القضاء على الإرهاب، وهو خطوة مرحلية من دون أدنى شك، لأن الحديث يدور فقط عن إنشاء منطقة منزوعة السلاح، لكنها خطوة ضرورية لأن ذلك سيتيح منع القصف المتواصل، من منطقة خفض التوتر في إدلب لمواقع قوات النظام السوري وقاعدة حميميم الروسية".



إلى ذلك كشف أن موسكو وأنقرة نسقتا الأربعاء الماضي معايير عبور المسلحين لحدود المنطقة منزوعة السلاح.

كما اعتبر الوزير الروسي أن أكبر تهديد لسيادة سوريا ووحدتها يأتي من شرق #الفرات، من المناطق الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من قبل التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، حيث تُقام تحت إشراف أمريكا هياكل تتمتع بحكم ذاتي، مشدداً على أن موسكو كانت وستظل تطالب الولايات المتحدة بوقف هذه الأنشطة.



في المقابل، قالت تركيا، الجمعة، إن الخطوات التي تتخذ لإخراج "المعارضة المعتدلة" من محافظة إدلب السورية غير مقبولة.



وأدلى إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي.



يذكر أن تركيا وروسيا اتفقتا خلال #قمة_سوتشي الثلاثاء الماضي، على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب وعلى أن يتم مراكز مراقبة مشتركة تركية وروسية لمراقبة الالتزام بتلك النقطة.