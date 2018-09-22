لقاء تركي روسي إيراني في نيويورك حول سوريا

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاويس أوغلو عن اجتماع ثلاثي مرتقب يجمعه مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف والإيراني جواد ظريف في نيويورك لمناقشة الأزمة السورية.



وأوضح تشاويس أوغلو أن الاجتماع الثلاثي سيبحث وقف إطلاق النار والحل السياسي في سوريا.

وأشار إلى أن حدود المنطقة منزوعة السلاح تم تحديدها في اتفاق سوتشي جاءت نتيجة اجتماعات عدة عقدتها فرق فنية من الجانبين التركي والروسي في أنقرة.

وأكد الوزير التركي على ضرورة دعم الجميع للحل السياسي في سوريا وتشكيل لجنة دستورية وألّا يكون ذلك مقتصراً على تركيا وروسيا، وإيران.



