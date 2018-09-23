إسرائيل تخشى أن تغلق روسيا الأجواء السورية أمام طائراتها

اعتبرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن رد روسيا على حادث إسقاط الطائرة الروسية في اللاذقية، يمكن أن يقود إلى قص أجنحة إسرائيل وتقييد منطقة تحليق سلاح الجو الإسرائيلي في أراضي سوريا.



ووفقا للصحيفة، تأمل إسرائيل أن يقتصر إغلاق روسيا أجواء سوريا أمامها لن يستمر أكثر من أسبوع، وأن لا تلجأ موسكو إلى حظر التحليق الجوي قرب القواعد الروسية في شمال سوريا، لأن هذا سيمنع وصول سلاح الجو الإسرائيلي إلى المناطق الواقعة شمال دمشق. وذكرت الصحيفة بالإضافة إلى ذلك، أن هذه الإجراءات يمكن أن تؤدي إلى إنشاء مناطق آمنة لقوات الأسد وميليشيات وحزب الله.

يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنها ستنشر اليوم معلومات عن أنشطة الطيران الإسرائيلي في الأجواء السورية لحظة وقوع الطائرة الروسية "إيل 20".