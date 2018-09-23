ذي تايمز: بشار الأسد وقّع بنفسه أوامر تعذيب المعارضين

ليست المرة الاولى التي يتم فيها الحديث عن تورط نظام الأسد بجرائم حرب، لكن هذه المرة وثائق سرية تكشف وتؤكد مسؤولية رئيس النظام بشار الاسد شخصيا عن اعمال اعتقال وتعذيب وقتل المعارضين في سوريا.

هذه الوثائق التي كشفت عنها صحيفة " ذا تيمز" اللندنية أوضحت أن ضحايا الأسد أكثر من ضحايا تنظيم داعش الارهابي.



ووفقا للوثائق التي حصلت عليها الصحيفة فان الاسد ليس مجرد رمز للنظام كما يطرح البعض وانه يعتمد على دائرة ضيقة من المقربين منه وخاصة من أخيه ماهر الأسد.



الا ان الصحيفة أوضحت بحسب المعلومالت التي حصلت عليها بان بشار الأسد يشرف بنفسه على عمليات الاختطاف والتعذيب والقتل وبالتالي يتحمل مسؤوليتها.



هذه الوثائق مصحوبة بعشرات الآلاف من الصور الفوتوغراقية وتسجيلات المحادثات الهاتفية التي تكشف عن مسؤولية الاسد شخصيا عن هذه الجرائم.



الوثائق السرية التي كشفت تورط الاسد شخصيا في جرائم الحرب تم جمعها على يد بيل وايلي وهو جندي كندي سابق ومحقق في جرائم الحرب.



وتوقعت ذي تايمز ان هذه الوثائق التي باتت اليوم في متناول محكمة الجنايات الدولية قد تقنع روسيا حليف الأسد بمدى مسؤوليته عن الجرائم التي ارتكبت وما زالت ترتكب حتى اليوم ، وان موسكو قد تقايض ملف الأسد مع الغرب مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.