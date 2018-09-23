روسيا: الحديث عن كارثة بإدلب هدفه صرف النظر عن أميركا

اعتبرت روسيا ان الحديث عن الكارثة إنسانية في إدلب هدفه صرف الانتباه عن الحضور العسكري الأمريكي في شرق سوريا.



واعتبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بان عودة المدينة الى حضن النظام حتمية وعندها ستكون سوريا محررة تقريبا من بؤر كبيرة للإرهابيين بحسب قوله، باستثناء المناطق الشمال الشرقي التي توجد فيها قوات أمريكية بصورة غير شرعية، وقاعدة التنف.

