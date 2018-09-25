سوريا.. الـ"إس-300" الروسي يستنفر واشنطن وتل أبيب

حذرت كل من الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل روسيا من تزويد النظام السوري منظومة الدفاع الجوي "إس-300" لما لها من مخاطر على المستوى الإقليمي.

هذا وتعقد الحكومة الاسرائيلية المصغرة اجتماعاً طارئاً، اليوم الثلاثاء، لبحث الاعلان الروسي هذا، في حين وصفه محللون عسكريون إسرائيليون بالصفعة لإسرائيل.

فقرار روسيا تسليم النظام السوري منظومة الدفاع الجوي "إس-300" سرعان ما أثار ردة فعل أميركية وإسرائيلية.

مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون اعتبر قرار موسكو هذا تصعيداً خطيراً، معرباً عن أمله في أن تعيد الحكومة الروسية النظر في المسألة.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية، إلى عدم تزويد أطراف غير مسؤولة بنظم أسلحة متقدمة لأنها ستؤجج المخاطر في المنطقة، مؤكداً مواصلة بلاده حماية أمنها ومصالحها في المنطقة.

كذلك قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الاجتماع، اليوم، قبل توجه نتنياهو الى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

اجتماع الكابينت الإسرائيلي، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، سيبحث الأزمة الحالية مع روسيا التي اندلعت على خلفية سقوط طائرة الاستطلاع الروسية بالأجواء السورية.

يأتي ذلك فيما عبر محللون عسكريون إسرائيليون عن قلقهم إزاء إعلان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن موسكو ستسلم منظومات الدفاع الجوي "إس-300" إلى سوريا خلال أسبوعين، معتبرين ذلك بالصفعة لإسرائيل إتجاه سياساتها في منطقة.