موسكو: لن نستقبل وفد إسرائيل بعد إسقاط الطائرة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المسؤولين الروس رفضوا محاولة #إسرائيل إرسال وفد سياسي رفيع المستوى إلى #موسكو الأسبوع الماضي على خلفية إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية "إيل-20" في سوريا.

وكتبت صحيفة "هآرتس" أن الحكومة الإسرائيلية كانت تخطط لإرسال وفد يرأسه مستشارها للأمن الوطني مائير بن شبات، إلى جانب مسؤولين من القوات الجوية.

وأشار إلى أن الحكومة فكرت كذلك في احتمال توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أو وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان إلى موسكو، لكن روسيا رفضت هذه الاقتراحات، وفضلت أن يقوم بذلك مسؤولون عسكريون.