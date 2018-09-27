السويداء.. "شيخ الدروز" يزور موسكو لإطلاق المخطوفين

قال موقع "السويداء 24" إن شيخ عقل الطائفة الدرزية موفق طريف أجرى زيارة إلى #موسكو للمطالبة بالإفراج عن مختطفي السويداء.

وبحسب الموقع، فقد تمت الزيارة في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي، التقى خلالها نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الروسي الخاص للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف بحضور كبار موظفي الخارجية الروسية، وطالبهم بالتدخل لحل قضية النساء والأطفال المختطفين لدى #داعش.

وأوضح الموقع أن الرد كان إيجابيا، حيث وعد بوغدانوف بالتحرك لإعادتهم.

وكانت حال الاستياء قد تصاعدت لدى أهالي محافظة السويداء السورية، بعد مرور أكثر من خمسين يوماً على اختطاف قرابة ثلاثين من أبنائها، أكثرهم من النساء والأطفال، على يد تنظيم داعش، في الخامس والعشرين من شهر يوليو/تموز الفائت.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تقرير سابق له، أن ذوي المختطفات والمختطفين، اتّهموا الروس، والنظام السوري، بعدم بذل أي جهود جدية، لتحرير مختطفي البلدة التي تعرضت لهجوم من عناصر داعش، في 25 من يوليو الفائت، أدى لمقتل أكثر من 300 من أبنائها.

فيما اتهمت فعاليات وقوى من داخل المحافظة، نظام الأسد بالتسبب بتلك المجزرة التي ارتكبها داعش، ثم اختطافه لأكثر من 30 من أبنائها.

وكان النظام السوري قد عقد اتفاقاً، يخرج بموجبه عناصر داعش، من مخيم اليرموك، جنوبي دمشق، إلى أطراف البادية الشرقية المحاذية لمحافظة السويداء، الأمر الذي مكّن التنظيم من القيام بمذبحة، وفق اتهامات أهالي السويداء لنظام الأسد، والذين اعتبروا أن الأجهزة الأمنية للنظام، تعمدت التراخي وغض الطرف عن تحركات التنظيم، ليقوم بعمل مروّع بحق أهالي المحافظة، لإرغامهم على الانخراط في جيشه والقتال إلى صالحه سواء في إدلب أو غيرها من محافظات سورية.