"أرشيف الشر" لعنة تلاحق رئيس النظام في سوريا

نشرت صحيفة "صنداي تايمز البريطانية" تقريرا لكبيرة مراسليها بعنوان "أرشيف "الشر" يلعن الرئيس السوري بشار الأسد.

وأشارت لامب إلى مجموعة كبيرة من الوثائق المهربة من #سوريا التي توضح كيف أن أوامر التعذيب والقتل في سوريا تأتي مباشرة من رئيس النظام #بشار_الأسد.

وأضافت أن هذا الأرشيف يظهر كيف تمكن الأسد من استعادة السيطرة على معظم الأراضي في البلاد.

ومع اقتراب الحرب من نهايتها، يبقى التساؤل ما إذا كانت هناك محاكمات على هذه الجرائم.

وكشفت لامب أن المشروع السري لجمع الأدلة على جرائم الأسد هو من بنات أفكار بيل وايلي، وهو جندي كندي سابق ومحقق في جرائم الحرب.

وقال وايلي إن ما جمعه يثبت أن الأسد هو مسؤول عن القتل أكثر بكثير من #داعش، مشيرا إلى أدلة دامغة ضده.