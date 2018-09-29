موسكو: بدأنا بالفعل تسليم إس 300 للنظام السوري

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، إن عملية تسليم نظام الدفاع الصاروخي إس- 300 الروسية الصنع للنظام السوري بدأت بالفعل.

وعندما سئل خلال مؤتمر صحافي عن إمكانية وضع نظام مقايضة يتيح لإيران بيع نفطها بعد استئناف فرض العقوبات المالية الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر، أجاب لافروف أن كل الأفكار مطروحة للنقاش.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن، الاثنين، أن موسكو ستسلم منظومات "إس-300" للدفاع الجوي إلى النظام السوري خلال أسبوعين، على خلفية إسقاط طائرة إيل-20 الأسبوع الماضي.

وحمَّل شويغو، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام روسية، إسرائيل المسؤولية عن إسقاط الطائرة الروسية، ما يبدو أن تسليم المنظومات سيكون رسالة لإسرائيل التي زار وفد منها موسكو لفض المشكلة حول الموضوع.

وقال إنه "بالقرب من الحدود السورية على البحر المتوسط سيتم إيقاف كافة الرادارات وأجهزة الاتصال للقوات التي تقوم بتوجيه ضربات لقوات النظام السوري باستخدام التشويش الكهرومغناطيسي لتعطيل الأقمار الصناعية والطائرات الاستطلاعية".

كما أوضح أن تسليم هذه الأنظمة الحديثة لم يتم من قبل بسبب تحفظات إسرائيلية، مشيراً إلى أن "هذه المنظومات قادرة على اعتراض أي طائرة على بعد أكثر من 250 كيلومتراً ويمكن أن تضرب عدة أهداف في الجو في وقت واحد".