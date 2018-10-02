أميركا تدرب قوات تركية على تنفيذ دوريات مشتركة في سوريا

قال وزير الدفاع الأميركي #جيم_ماتيس، الاثنين، إن الولايات المتحدة بدأت الآن في تدريب القوات التركية، قبل أن تبدأ الدولتان في إجراء دوريات مشتركة من المحتمل أن تتم في وقت لاحق من هذا الشهر حول مدينة #منبج السورية الاستراتيجية.

وأضاف ماتيس أن التعليمات الأولية للمدربين العسكريين في تركيا بدأت، وسيتبعها قريبا تدريب الولايات المتحدة للقوات التركية الأوسع التي ستنفذ الدوريات.

وتشكل دوريات منبج جزءاً من "خارطة طريق" وافقت عليها #أنقرة وواشنطن في يونيو / حزيران لنزع فتيل التوتر وسط مطالب تركية بسحب الميليشيات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة والتي حررت المدينة من تنظيم داعش في عام 2016.