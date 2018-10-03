روسيا تكمل تسليم صواريخ إس-300 إلى سوريا

أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع بثته قناة روسيا 24 التلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن #روسيا سلمت نظام إس-300 المؤلف من صواريخ أرض جو إلى #سوريا.

وقال شويغو "اكتمل العمل قبل يوم". وأضاف أن النظام سيسمح بتعزيز أمن العسكريين الروس في سوريا.

وقررت روسيا تزويد سوريا بهذا النظام على الرغم من اعتراض إسرائيل عقب اتهام موسكو لإسرائيل بأنها تسببت بشكل غير مباشر في

إسقاط طائرة عسكرية روسية في سوريا خلال سبتمبر/ أيلول.

وكان البيت الأبيض أعلن سابقا أنه يأمل أن تعيد روسيا النظر في هذه الخطوة التي اعتبرها #جون_بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي "تصعيدا كبيرا" في الحرب الدائرة في سوريا منذ سبع سنوات.