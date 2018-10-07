إدلب.. البدء بتنفيذ اتفاق سوتشي

قال مسؤولان في المعارضة السورية المدعومة من تركيا لرويترز إن جماعات المعارضة المسلحة بدأت صباح اليوم السبت سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح في شمال غربي سوريا.

وقال مسؤول في المعارضة المسلحة لرويترز "عملية سحب السلاح الثقيل بدأت صباح اليوم وستستمر عدة أيام".

والأسبوع الماضي، نفت جماعة فيلق الشام انسحاب مقاتليها من المنطقة منزوعة السلاح حول محافظة إدلب شمال سوريا، التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق من الشهر الجاري بين روسيا وتركيا.

وقال فيلق الشام، أحد الفصائل المدعومة من تركيا في شمال سوريا، في بيان الأحد الماضي إن كل أسلحته الثقيلة بعيدة عن الخطوط الأمامية.

مصادر في المعاراضة أشارت إلى أن المنطقة ستخلو من السلاح الثقيل مع حلول 15 من الشهر الجاري، ليمهد الطريق إلى تفيذ المراحل التالية في الاتفاق والتي أربزها بحث موضوع الإدارة التي ستمسك المحافظة.



