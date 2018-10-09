مختطفات السويداء.. "رجال الكرامة" يلوحون بالتصعيد

تواصل الاثنين اعتصام أهالي مختطفي قرية الشبكي أمام مبنى محافظة السويداء وسط استنفار أمني في المدينة على خلفيةِ تهديدات أطلقتها فصائلُ محلية.

وقد أعادت قواتُ الأمن التابعة للنظام السواترَ الاسمنتية حول محيط ِ مبنى المحافظة وقيادة الشرطة بعد أن أزالتها العام الماضي، فضلاً عن تدشيمِ مدخل مبنى المحافظة بأكياس الرمل.

وأتى هذا الاستنفار المني، إثر تهديدات أطلقها "رجالُ الكرامة" باحتلال مبنى المحافظة إن لم تحل قضية المختطفات خلال مدة أقصاها اربع وعشرين ساعة، متهمين النظام بالتخاذل وعدم المبالاة بوجع الأهالي وحتى محاولة إنهاء الاعتصام كما طالب رجال الكرامة بأن تكون المفاوضات مع داعش علنية وبمشاركة الجميع، داعين زعماء الطائفة الدرزية لنصرة المحافظة ودعمها وتسليحها بجميع الوسائل.

