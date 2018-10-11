واشنطن: لا تمويل لإعمار سوريا ما لم يغادرها الإيرانيون

حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من أن الولايات المتحدة لن تمول إعادة إعمار سوريا، طالما أن القوات الإيرانية أو المدعومة من إيران لم تغادر هذا البلد بشكل نهائي.

وتطرق بومبيو، مساء الأربعاء، إلى الوضع الجديد على الأرض الذي "يتطلّب إعادة تقييم مهمة أميركا في سوريا."

وأضاف:"إذا لم تضمن سوريا الانسحاب الكامل للقوات المدعومة إيرانيًا، فهي لن تحصل على دولار واحد من الولايات المتحدة لإعادة الإعمار".

وأشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب تُريد أيضًا حلاً سياسيًا وسلميًا بعد سبع سنوات من النزاع، كما وتريد "أن تخرج #القوات_الإيرانية أو المدعومة إيرانيًا من سوريا".

وكان مستشار الرئيس دونالد ترمب والمتشدد تجاه إيران، أكد الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة ستبقي تواجدها في سوريا حتى بعد هزيمة داعش. وقال #بولتون "لن نغادر سوريا طالما بقيت هناك قوات إيرانية خارج الحدود الإيرانية .. وهذا يشمل الجماعات والميليشيات المرتبطة بإيران" وحذر طهران من أنها "ستدفع الثمن غالياً" إذا هددت الولايات المتحدة أو أياً من حلفائها.

يذكر أن روسيا دعت خلال الأشهر الماضية المجموعة الدوليةإلى المساهمة في إعادة إعمار سوريا.

وذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في أغسطس الماضي أن واشنطن تتعامل بتحفظ مع مسألة المشاركة في #إعادة_إعمار_سوريا لتوفير الظروف المناسبة لعودة اللاجئين، وتربط مشاركتها بالانتهاء من عملية الانتقال السياسي.