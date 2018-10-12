أردوغان: خنادق "وحدات الحماية" في منبج ستكون قبوراً لهم

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن وحدات الحماية الكردية لم تغادر بلدة #منبج في شمال سوريا، وهو ما يخالف اتفاقاً بين أنقرة وواشنطن، مضيفاً أن تركيا ستفعل اللازم.



وقال أردوغان في تجمع بجنوب تركيا: "إنهم يحفرون خنادق في منبج. ما معنى ذلك؟ معناه: أعددنا القبور.. تعالوا وادفنونا".



وأضاف: "قالوا إنهم سيتركون المنطقة خلال 90 يوما لكنهم لم يتركوها. سنفعل اللازم".

وأكد أردوغان على مواصلة قوات بلاده "القضاء على الإرهابيين في كل المناطق الجغرافية الوعرة، بدءاً من جرابلس والباب مروراً بعفرين (وهما منطقتا عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون)، ووصولا إلى شمال العراق".