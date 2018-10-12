الائتلاف يدعو لفرز الفصائل المعتدلة عن المتطرفة بإدلب

شدد رئيس دائرة الإعلام في الإئتلاف الوطني السوري، أحمد رمضان، على الحاجة لفرز القوى المعتدلة عن المتطرفة في المرحلة الراهنة في إدلب، داعياً الفصائل الى لعب دور في حماية الأهالي وليس التدخل بشؤونهم.

من جانبها، دعت روسيا هيئة التفاوض السورية إلى زيارة موسكو وعقد لقاء مع وزير الخارجية سيرغي لافروف.

الدعوة جاءت خلال زيارة السفير الروسي في المملكة العربية السعودية سيرغي كوزلوف، لمقر الهيئة في الرياض ولقائه برئيس الهيئة نصر الحريري.

وأوضح الحريري عبر حسابه في "تويتر"، أنه تبادل خلال اللقاء وجهات النظر حول آخر مستجدات الاتفاق الروسي-التركي في إدلب وتطورات تشكيل اللجنة الدستورية.

هذا وبعد ساعات من اشتراط الولايات المتحدة انسحاب إيران وميليشياتها من كامل الأراضي السورية للمساهمة في إعادة الإعمار، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمل موسكو في أن يصبح العمل على إعمار سوريا مهمة مشتركة للمجتمع الدولي، مشدداً على أهمية المسار الإنساني في الجهود الجماعية المنشودة.