تدريبات تركية أميركية لإجراء دوريات مشتركة في منبج

تواصل وحدات من الجيشين التركي والأميركي، إجراء تدريبات مشتركة، بهدف القيام بدوريات مشتركة في المستقبل بمدينة منبج السورية.

ونشر الجيش التركي على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً عن التدريبات، وأكد أنّ التدريبات تهدف لإجراء دوريات مشتركة مخطط لها مستقبلا في مدينة منبج.

وفي 18 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين (التركي والأميركي) تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، ومنبج.

ويتضمن اتفاق "خارطة الطريق" لإخراج عناصر تنظيم "ي ب ك/بي كا كا"، من منبج، وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

