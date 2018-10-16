الكرملين راض عن سير اتفاق إدلب رغم عدم انسحاب المتطرفين

أعلن الكرملين أن الاتفاق قيد التنفيذ على الرغم من انقضاء أربع وعشرين ساعة على المهلة المحددة لتطبيقه من دون انسحاب الفصائل المتطرفة من المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن تطبيق الاتفاق من الجانب التركي مرضٍ مشيرا إلى أنه لا يمكن التوقع بأن تسير الأمور بشكل سلس تماما، لكن العمل مستمر.

وفي تقرير لها.. قالت صحيفة وول ستريت جورنال ان روسيا تمنع نظام الأسد من البدء بأي عمل عسكري لاستعادة إدلب بسبب رغبتها بتجنب القتال.



وأضافت الصحيفة أن روسيا تسعى لإيجاد تسوية سياسية لإنهاء الحرب في سوريا لتعزيز دورها كقوة كبرى في الشرق الأوسط، مشيرة الى تشكيل جبهة النصرة التهديد الأكبر لنجاح المنطقة منزوعة السلاح بعد رفضها نزع سلاحها أو التخلي عن القتال.



وبحسب الصحيفة، فان اتفاق إدلب أدى إلى خلاف روسيا مع النظام الذي وصفه بانه إجراء مؤقت قبل عودة إدلب تحت سيطرته.

الا انها تردف بان نظام الأسد ليس بمقدوره الهجوم على إدلب بدون دعم القوات الجوية الروسية.



وحسب مراقبين...روسيا ترغب بحل دبلوماسي من أجل تتويج نجاحها العسكري لكن ذلك لن يمنعها من مساعدة النظام وشن عمليات عسكرية في حال فشل الاتفاق.

يأتي ذلك وسط تحذيرات النصرة للفصائل من عدم الثقة بالروس.