روسيا وتركيا تمنحان مزيداً من الوقت لتطبيق اتفاق إدلب

قال يان إيغلاند مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية اليوم الخميس، إن روسيا وتركيا تعتزمان إتاحة مزيد من الوقت لتطبيق اتفاقهما الخاص بعدم التصعيد في منطقة #إدلب السورية وهو ما يدعو "لارتياح كبير" في منطقة يعيش بها ثلاثة ملايين نسمة.



لكن إيغلاند قال إنه ما يزال هناك "مليون سؤال بلا إجابة" بشأن كيفية نجاح الاتفاق وما سيحدث إذا رفضت الجماعات المصنفة إرهابية إلقاء أسلحتها.



وقال إيغلاند "سيكون هناك مزيد من الوقت للدبلوماسية". وأضاف "تشجعت بما سمعت من قول كل من روسيا وتركيا إنهما متفائلتان وإن بإمكانهما تحقيق الكثير عن طريق المفاوضات وإن لديهما مشاعر إيجابية بشكل عام بشأن تنفيذ هذا الاتفاق وهو يوفر لإدلب حالة من الارتياح وتوقف القتال".



وأفاد المسؤول الدولي بأن هناك 12 ألف عامل إغاثة في المنطقة وبأنه مر على إدلب خمسة أسابيع حاليا دون أن تتعرض لضربات، وهو شيء لا يستطيع أن يتذكر أنه حدث في السنوات الثلاث الماضية.



وذكر إيغلاند بعد اجتماع دوري في جنيف بشأن الأوضاع الإنسانية في #سوريا أن روسيا قالت في الاجتماع إن النظام السوري سحب "القانون رقم 10" المثير للجدل الذي يجيز مصادرة أراض وعقارات من اللاجئين.

وأضاف أن دبلوماسيا روسيا أبلغ الاجتماع بأن "أي إشارة إلى سريان القانون إشارة خاطئة".



وأشار إيغلاند أيضا إلى أن النظام السوري وافق على السماح لقوافل المساعدات بالوصول إلى منطقة الركبان على طول الحدود السورية الأردنية التي وصلت فرق المساعدات التابعة للأمم المتحدة إليها في يناير/كانون الثاني.



وأكد إيغلاند أيضا أن ستافان دي ميستورا سيغادر منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني. وجاءت تصريحات ايغلاند عقب تصريح دي ميستورا لمجلس الأمن أنه سيغادر منصبه "لأسباب شخصية".



وقال: "قمت بهذا العمل طوال نحو ثلاثة أعوام. كان عملا شاقا جداً".



وأوضح أن تزامن مغادرته منصبه مع ترك دي ميستورا منصبه أيضاً لا يعدو كونه "مصادفة".



وتابع ايغلاند: "أفترض أن من سيخلفني سيكون أفضل مني وأن مجموعة العمل ستمضي قدما لأننا لم ننجز حتى نصف العمل".