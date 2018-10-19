إيغلاند: روسيا وتركيا اتفقتا على منح اتفاق إدلب مزيدا من الوقت

قال يان إيغلاند، رئيسُ مجموعة العمل الإنساني التابعة للأمم المتحدة في سوريا، إن روسيا وتركيا اتفقتا على منحِ اتفاق إدلب المزيد من الوقت، رغم انتهاء مهلة انسحاب المسلحين من المنطقة منزوعة السلاح.

ايغلاند عبر عن ارتياحه لهذا القرار مشيرا إلى أن أي عمل عسكري سيكون تطورا سيئا على مصير المدنيين



وقال "الروس والأتراك قالوا إنهم سيمنحون مزيدًا من الوقت لتنفيذ اتفاق إدلب"، وأضاف أن بعض مهلات تنفيذ الاتفاق قد مرت، أو تمر الآن

سيكون هناك وقت ثاني للدبلوماسية.



وتابع "أي عمل عسكري سيكون خبر سيء ليس فقط للمدنيين، ولكن للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية ويبلغ عددهم اثني عشر ألف زميل في إدلب".





