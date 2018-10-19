المبعوث الأميركي: 40% من سوريا ليست تحت سيطرة النظام

بعد تصريحات روسية متكررة بسيطرة النظام على 90% من أراضي سوريا.. قال المبعوثُ الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري بأن 40% من سوريا "لا تخضعُ لسيطرة النظام"، وهي تحت سيطرة حلفاء واشنطن وأنقرة.



ونفى جيفري أن تكونَ واشنطن تعمل على اقامة كيان منفصل في الشمال الشرقي لسوريا مؤكدا التزام بلادِه بوحدةِ الاراضي السورية.

وأكد المبعوثُ الاميركي أيضا أن اجندةَ أميركا في سوريا عسكريةٌ وليست سياسية واسعة وطويلة المدى وفق تعبيره.

وبخصوص أدلب قال جيفري أن الاتفاقَ الروسي التركي جمد القتال كاشفا ان في إدلب ما يقرب من 50 إلى 70 ألف مقاتل، معظمهم جزءٌ من المعارضة التي كانت تدعمها واشنطن والتي لاتزالُ تعملُ معها تركيا.

وأن هناك نحو عشرة آلاف ما بين 7000 و8000.

أو ربما أكثر، 10.000 شخص يصنفون إرهابيين ينتمون الى جبهةِ النصرة.

