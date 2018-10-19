قمة تركية روسية ألمانية فرنسية في اسطنبول لبحث ملف إدلب

قال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان الجمعة، إن قمة رباعية تضم زعماء تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا ستنعقد في اسطنبول يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول لبحث الوضع في سوريا.



ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن المتحدث إبراهيم كالين قوله إن القمة ستبحث أحدث المستجدات بمحافظة إدلب التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة السورية والعملية السياسية الرامية لتسوية الصراع.



وأضاف أن الأطراف ستهدف إلى تنسيق الجهود المشتركة.

من جانبها قالت الرئاسة الفرنسية الجمعة إن قادة فرنسا وألمانيا وتركيا وروسيا سيجتمعون يوم 27 أكتوبر تشرين الأول في اسطنبول لمناقشة الحرب في سوريا وإيجاد سبل لتجنب كارثة إنسانية في إدلب.



وذكر مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون أن فرنسا تريد ضمان استمرار وقف إطلاق النار في إدلب لمنع حدوث نزوح جديد للاجئين وإعطاء قوة دفع جديدة لمحادثات السلام.