مقتل 35 داعشياً في هجوم للتحالف الدولي شرق سوريا

قتل 35 على الأقل من عناصر #تنظيم_داعش في معارك وغارات جوية نفذها #التحالف الدولي بقيادة #واشنطن ضد معقلهم الأخير في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس: "قتل 28 عنصرا من تنظيم داعش في غارات شنها التحالف الدولي على بلدة هجين وأطرافها خلال اليوم ومنتصف الليل".



وأضاف المرصد: "كما قتل سبعة آخرون خلال اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية" التي تشن هجوما بدعم من التحالف على المنطقة منذ الشهر الماضي.

