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الحدث سوريا

مقتل 35 داعشياً في هجوم للتحالف الدولي شرق سوريا

المصدر: الحدث.نت
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قتل 35 على الأقل من عناصر #تنظيم_داعش في معارك وغارات جوية نفذها #التحالف الدولي بقيادة #واشنطن ضد معقلهم الأخير في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس: "قتل 28 عنصرا من تنظيم داعش في غارات شنها التحالف الدولي على بلدة هجين وأطرافها خلال اليوم ومنتصف الليل".

وأضاف المرصد: "كما قتل سبعة آخرون خلال اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية" التي تشن هجوما بدعم من التحالف على المنطقة منذ الشهر الماضي.

كلمات دالّة

#تنظيم داعش, #التحالف, #واشنطن

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