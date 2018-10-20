قتل 35 على الأقل من عناصر #تنظيم_داعش في معارك وغارات جوية نفذها #التحالف الدولي بقيادة #واشنطن ضد معقلهم الأخير في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس: "قتل 28 عنصرا من تنظيم داعش في غارات شنها التحالف الدولي على بلدة هجين وأطرافها خلال اليوم ومنتصف الليل".
وأضاف المرصد: "كما قتل سبعة آخرون خلال اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية" التي تشن هجوما بدعم من التحالف على المنطقة منذ الشهر الماضي.
مقتل 35 داعشياً في هجوم للتحالف الدولي شرق سوريا
قتل 35 على الأقل من عناصر #تنظيم_داعش في معارك وغارات جوية نفذها #التحالف الدولي بقيادة #واشنطن ضد معقلهم الأخير في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت.