تركيا: لن نسمح بإقامة ممر للمسلحين شمال سوريا

أعلنت تركيا أن معظم المتطرفين انسحبوا من المنطقة العازلة في #إدلب.



وأكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الأربعاء، انسحاب قسم كبير من العناصر المتطرفة والأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح.



كما أشار إلى أن انتهاك وقف إطلاق النار في المنطقة انخفض بنسبة 90%.



إلى ذلك، أضاف أن بلاده لن تسمح بإقامة أي ممر للمسلحين في #الشمال_السوري، من شأنه تهديد أمن تركيا واستقرارها وراحة شعبها.



وأشار وزير الدفاع إلى أن القوات التركية استطاعت تطهير مساحة 2000 كيلومتر مربع من المسلحين في الشمال السوري، وحيدت نحو 3 آلاف عنصر من "داعش" في عملية درع الفرات.



أما في ما يتعلق بمدينة منبج بريف محافظة حلب وخارطة الطريق المتفق عليها مع الولايات المتحدة، فأكد أنه بعد الانتهاء من التدريبات المشتركة بين الجيشين التركي والأميركي، ستبدأ الدوريات المشتركة في منبج، وذلك خلال أيام.



وأردف قائلاً: "نحتاج للتحضير والقيام بعمليات تدريب للعناصر العسكرية التركية والأميركية في إطار القيام بدوريات مشتركة"، مبينا أن "تلك المرحلة بدأت في 9 أكتوبر ولا تزال مستمرة حاليا في غازي عنتاب".