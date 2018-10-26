الصليب الأحمر: وضع كارثي ودمار كبير في الغوطة الشرقية

وصف مدير العمليات في الصليب الاحمر الدولي دومينيك ستيلهارت وضع الغوطة الشرقية بالكارثي معتبرا أن معظمها تعرض للدمار بشكل كبير كما قال بان اهاليها مازالوا يعانون الامرين رغم انتهاء القصف والمعارك>



وقال "لقد عدت للتو من الغوطة الشرقية يوم أمس. ولا بد لي من القول إنني غارق تماماً في نطاق الدمار في الغوطة الشرقية. أعتقد أنني لم أر قط شيئًا كهذا في مسيرتي المهنية لمدة 27 عامًا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر".



واضاف "العالم كله يراقب الصراع في سوريا منذ سبع سنوات. وقد عرفنا جميعًا لفترة طويلة جدًا أن هذا لا يزال يمثل أسوأ نزاع شهدناه منذ وقت طويل جدًا ، ومع ذلك لا يبدو أن هناك تقاربًا سياسيًا كافيًا لإنهاء هذا النزاع. نأمل حقاً أن نرى الآن نهاية له".



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